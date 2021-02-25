3 وفيات و 621 إصابة بكورونا.. صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي

2021/02/25 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسب الحجامي - مدير عام صحة الكرخ - فيس بوك

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 621 موزعة كالآتي :

أبو دشير -------------20

أبو غريب -------------23

الإسكان--------------4

الاعلام---------------16

البياع----------------14

التاجي---------------30

الحارثية--------------5

الحرية---------------28

الخطيب--------------11

الدورة---------------32

الدولعي ------------- 12

الرحمانية-------------14

السيدية -------------9

الشالجية-------------12

الشرطة الخامسة-------1

الشعلة--------------33

الصالحية -------------1

الطارمية -------------11

الطوبجي ----------- 3

العامرية -------------24

العطيفية------------19

العلاوي--------------4

الغزالية --------------29

القادسية -------------9

الكاظمية-------------32

اللطيفية ------------7

المحمودية-----------29

المكاسب -------------7

المنصور----------— 18

المواصلات------------6

الوشاش---------------5

اليرموك--------------9

جكوك----------------8

حي الجامعة-----------18

حي الجهاد------------35

حي الخضراء----------- 9

حي العامل------------31

حي العدل -------------17

حي الفرات-------------4

سبع البور --------------2

سويب-----------------5

شارع حيفا-------------4

سكنة جانب الرصافة------9

محافظة المثنى ----------1

محافظة كربلاء---------- 1

الشفاء:

480

الوفيات:

3

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