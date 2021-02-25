الصحة : نحتاج الى وقت اكبر لتقييم الموقف الوبائي

2021/02/25 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر :" ان الوزارة بحاجة الى وقت اكبر لتقييم الموقف الوبائي لفيروس كورونا ".وقال البدر في تصريح متلفز :" سيتم خلال الاسبوعين المقبلين تقييم الموقف الوبائي ، من خلال مستشارين في علوم الفيروسات والاوبئة وامراض الجهاز التنفسي ، وترفع توصيات الى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة للمرحلة المقبلة ".و اضاف :" لحد الان نتعامل مع الزيادة في عدد الاصابات ، وهيأنا 14 الف سرير لمعالجة المصابين ، 10 آلاف منها للحالات الحرجة "./ انتهى

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