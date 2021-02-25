وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا

2021/02/25 | 21:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توفي الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ونشر الفنان حسن البلام، قريب مشاري، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة للراحل مرفقة بتعليق ”إنا لله وإنا إليه راجعون“.

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