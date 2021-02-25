اعتقال “داعشي” في منطقة الاعظمية ببغداد

2021/02/25 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض على ارهابي بسوق السمكة التابع لقضاء الاعظمية في بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “استكمالا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة واستخبارات فوج مغاوير الفرقة من القاء القبض على أحد الارهابيين بمنطقة سوق السمكة التابع لقضاء الاعظمية في بغداد الرصافة”.

واضاف البيان أن المعتقل “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”، مبيناً أنه “تم تسليمه لجهة الطلب”.

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