2021/02/25 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..اعفاء مدير عام دائرة صحة ذي قار من منصبه المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. اعفاء مدير عام دائرة صحة ذي قار من منصبه) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. اعفاء مدير عام دائرة صحة ذي قار من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).