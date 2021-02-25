محدث- الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها.. و

2021/02/25 | 21:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 500 نقطة، مع صعود عوائد السندات.

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