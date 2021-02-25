2021/02/25 | 21:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، مساحة الاراضي المستغلة للاغراض الزراعية، لافتا الى ان وجود خطة زراعية بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة.

وقال الخفاجي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “ العراق لديه قرابة 32 مليون دونم من الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة وفق نظام التعاقد او التأجير بحسب القرارات والقوانين، لم يستغل منها سوى 18 مليون دونم تقريبا”.

واضاف ان “الوزارة حريصة ومهتمة بتطوير وتفعيل الاستثمار الزراعي سواء النباتي او الحيواني من خلال استثمار العلاقات الطيبة مع دول الجوار لتفعيل الجانب الاستثماري في القطاع الزراعي”.

وبين ان “تطوير الاستثمار يحتاج الى بيئة استثمارية واضحة ومشجعة للمستثمرين، فضلا عن ان لدى الوزارة خطة استثمارية واسعة ستعلن عنها منها مع العتبة العباسية المقدسة”.

وتابع ان “لدى الوزارة روزنامة زراعية حاكمة في عملية فتح الاستيراد او منعه”، مؤكدا ان “الوزارة ماضية بزيادة الروزنامة الزراعية كلما حقننا الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من أي محصول نقوم باصدار التوجيهات بمنع استيراده”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يكشف مساحة الاراضي المستغلة للاغراض الزراعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يكشف مساحة الاراضي المستغلة للاغراض الزراعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).