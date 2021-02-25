خلال الــ5 أيام القادمة… إرتفاع ملموس بدرجات الحرارة وأجواء ربيعية مشمسة

2021/02/25 | 21:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع المتنبئ الجوي محمد الدوري، اليوم الخميس، حالة الطقس خلال الــ5 أيام القادمة، مبينا انها ستشهد إرتفاع ملموس تدريجي بدرجات الحرارة وأجواء ربيعية مشمسة صافية ودافئة في عموم جمهورية العراق بما في ذلك العاصمة بغداد.

وقال الدوري في تدوينة له على فيسبوك: انه في غضون يوم غد والأيام الــ5 الآتية تأثر عموم جمهورية العراق بما فيها العاصمة بغداد بمرتفع جوي منيع ” قوي ” في طبقات الجو كافة بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية دافئة من شبه الجزيرة العربية نحو العراق مسببة ارتفاعاً ملموساً وتدريجياً بدرجات الحرارة لتكون الاجواء باردة نسبياً الى دافئة ودافئة جداً وربيعية بأمتياز مشمسة الى غالباً صافية خلال النهار وباردة نسبياً الى باردة وصافية غالباً خلال الليل.

واضاف: درجات الحرارة سيطرأ عليها إرتفاع ملموس وتدريجي لغاية منتصف الأسبوع القادم على اقل تقدير مع بقاءها حول الى ادنى بقليل من المعدلات وسط وجنوب العراق، واعلى من المعدلات بعدد من الدرجات في الأقسام الشمالية والغربية وكذلك بعض الوسطى من العراق.

واوضح: درجات الحرارة العظمى المتوقعة بمناطق العراق في غضون

الأيام الــــ5 المقبلة

• المنطقة الشمالية [ °14 | °22 ] درجة مئوية

• المنطقة الوسطى [ °19 | °24 ] درجة مئوية

• المنطقة الجنوبية [ °20 | °24 ] درجة مئوية

• المنطقة الغربية [ °16 | °25 ] درجة مئوية

وتابع: لاحظوا مستويات درجات الحرارة كيف سترتفع خلال الأيام المقبلة حتى تكون بمستويات ربيعية، وهناك معطيات تشير لأرتفاع إضافي آخر بدرجات الحرارة لاحقاً، وخلال الأسبوع المقبل يسبق حالة عدم استقرار جوي ضعيفة ستؤثر على مناطق متعددة من شمال العراق

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