2021/02/25 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني توفي الفنان الكويتي مشاري البلام مساء اليوم وذلك بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا في الفترة الماضية.يذكر أن مشاري البلام كان قد أصيب بفيروس كورونا أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة فنان كويتي اثر مضاعفات كورونا المركز الخبري الوطني.

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