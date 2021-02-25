وزير الزراعة يكشف لـ”المركز الخبري” قرب اطلاق خطة استثمارية “واسعة” وزيادة الروزنامة الزراعية

2021/02/25 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، عن قرب الإعلان عن اطلاق خطة استثمارية واسعة، فيما أكد المضي بزيادة الروزنامة الزراعية.وقال الخفاجي، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “قرابة 32 مليون دونم من الاراضي الزراعية الصالحة للزراعة وفق نظام التعاقد او التأجير بحسب القرارات والقوانين، لم يستغل […]

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