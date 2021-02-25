2021/02/25 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي، نائل العلي، اليوم الخميس، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع عودة الحظر الصحي الشامل بعموم البلاد.

وقال نائل العلي، في منشور على صفحته بموقع "فيسوك"، إن "يوم الجمعة والسبت المقبلين، ستشهد البلاد أجواءً مستقرة مشمسة في عموم المناطق، ولاتوجد امطار نهائياً"، مبينا أن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الجمعة، في المنطقة الشمالية 12 إلى 17، الوسطى 18 إلى 20، الفرات الأوسط 20 إلى 21، المنطقة الجنوبية 21 إلى 22، المنطقة الغربية15 إلى 16".

وأضاف العلي، أن "درجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد الجمعة، في المنطقة الشمالية، تحت الصفر إلى 5، المنطقة الوسطى 6 إلى 7، الفرات الأوسط 7 إلى 8، المنطقة الجنوبية 8 إلى 9، المنطقة الغربية 1 إلى 3".

وأشار المتنبئ الجوي، إلى أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة احيانا في عموم البلاد، تتراوح سرعتها مابين 5 إلى 15 كم ب الساعة، وتنشط في مدينة البصرة إلى 20 كم بالساعة خلال النهار، كما أن درجات الحرارة لن تشهد تغييرا هذا الأسبوع والى يوم الأحد المقبل، لكنها ترتفع بمعدل ثلاثة درجات خلال يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع القادم لتكون اكثر دفئا نهارا، وتبقى باردة ليلا".

وتابع، أن "فرص زخات خفيفة ستكون على بعض المناطق الجنوبية يوم الأحد المقبل، لاتشمل المنطقتين الوسطى والفرات الأوسط والغربية والشمالية، وهذا توقع قابل للتغيير".

وأشار العلي، إلى "توقعات بتاثر المناطق الشمالية بمنخفض ماطر خفيف إلى متوسط الغزارة حسب اخر التوقعات يوم الخميس القادم، لاتشمل المنطقتين الوسطى والفرات الأوسط والغربية والجنوبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حالة الطقس في أيام الحظر الصحي الشامل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حالة الطقس في أيام الحظر الصحي الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).