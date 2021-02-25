وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام

2021/02/25 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وسائل إعلام كويتية اليوم الخميس، وفاة الفنان مشاري البلام مواليد (12 كانون الأول ديسمبر 1972)، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأدى الفنان الراحل العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن.

بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية فري كويت، وتوالت بعدها أعماله الفنية بأدوار صغيرة ومتوسطة إلى أن شارك في عام 1998 بمسلسل دارت الأيام واستطاع أن يحقق نجاحا به، وتوالت بعدها أدواره وأصبح يأخذ أدوارا كبيرة.

والقنان الراحل، متزوج ولديه خمسة أبناء هم : صالح ومريم وعبد الله وحمد وشيخة.

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