عودة الهدوء والحركة بشكلها الطبيعي وسط الناصرية بعد ساعات من الاحتجاجات

2021/02/25 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عادت الحركة الى طبيعتها وسط مدينة الناصرية بعد ساعات من الاحتجاجات.وذكر شهود عيان ، بحسب شبكة اخبار الناصرية :" ان المتظاهرين انسحبوا بعد ساعات من الاحتجاجات قرب ديوان المحافظة وغلق جسر النصر".واضافوا :"ان حركة السيارات عادت الى طبيعتها عند الجسر والشوارع القريبة منه".وتجددت التظاهرات في مدينة الناصرية ظهر اليوم ، وحدثت مصادمات مع القوات الامنية ادت الى استشهاد احد المتظاهرين وجرح 26 آخرين و10 من افراد الشرطة ./انتهى9

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