2021/02/25 | 21:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت مصادر كويتية عن وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.مشاري البلام، ممثل كويتي.من مواليد (12 كانون الاول 1972 ) أدى العديد من الأدوار المركبة مثل المصاب بالصرع في مسلسل دروب الشك والأصم الأبكم في مسلسل جرح الزمن./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام اثر مضاعفات فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام اثر مضاعفات فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).