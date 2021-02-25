2021/02/25 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، استيلاء الاستخبارات العسكرية على حزام ناسف ومتفجرات واعتدة في تلعفر بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “من ضمن مهامها للبحث والتفتيش عن مخلفات أسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من الاستيلاء على كدس عتاد في تلعفر”.

واضافت ان “الكدس يضم حزاما ناسفا، و١١ قنبرة هاون عيار ٦٠ملم، و١١ اطلاقة رشاش عيار ٢٣ ملم، و١٠ رمانات مختلفة الانواع والاستخدامات، و٢ حشوة دافعة، بالاضافة الى قذيفة مدفع غيار ١٥٥ ملم وغبوة ناسفة في قرية قصبة الراعي ناحية العياضية بقضاء تلعفر غربي نينوى، في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تستولي على حزام ناسف ومتفجرات واعتدة في تلعفر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تستولي على حزام ناسف ومتفجرات واعتدة في تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).