هربا من زوجته .. رجل يسلم نفسه الى الشرطة

2021/02/25 | 21:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

قام رجل مطلوب أمنيا بتسليم نفسه طوعا للشرطة البريطانية في مقاطعة وست سوسيكس جنوبي شرق إنجلترا؛ بحثا عن الهدوء والسكينة، بعيدا عن الزوجة والعائلة.

وقالت صحيفة بريطانية إن الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته قام بتسليم نفسه بعد أن مل من البقاء متخفيا مع رفاقه في المنزل.

ولم يتمكن الرجل ...

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