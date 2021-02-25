الحشد الشعبي يمشط 50 كم من الطرق الزراعية ويفكك عبوات ناسفة في ديالى

2021/02/25 | 21:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن تمشيط اكثر من 50 كم من الطرق الزراعية في 4 قواطع ميدانية في ديالى.

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