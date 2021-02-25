اعتقال 'مسؤول قناصي داعش' بعملية أمنية في أربيل

2021/02/25 | 21:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتقل جهاز المخابرات العراقي، الخميس، "مسؤول مفارز القناصين" بتنظيم "داعش" بعملية أمنية في أربيل.

وأفاد مصدر مخول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات اطاح بـ (بشار العدواني) مسؤول مفارز القناصين في قاطع الجنوب".

وأضاف المصدر أن "جهاز المخابرات تابعه وتعقب تحركاته بين الفلوجة وهيت ونينوى لثلاثة اشهر قبل ان يتم اعتقاله بعملية خاطفة في اربيل ".

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