وزير الخارجية الأميركي يستهل مهامه الخارجية بجولة افتراضية

2021/02/25 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أول زيارة خارجية له، حيث سيزور إفتراضيا كل من كندا والمكسيك، الدولتين الجارتين للولايات المتحدة الأميركية.

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