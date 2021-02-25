تعليق من الصحة على تقارير أشارت لعدم فاعلية لقاحي فايزر واسترازنيكيا مع السلالات المتحورة

2021/02/25 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت عضو الفريق الإعلامي الطبي التابع لوزارة الصحة، ربى فلاح، اليوم الخميس، الحديث عن عدم فاعلية لقاحي فايزر واسترازينيكا في مواجهة سلالات كورونا الجديدة. وقالت ربى فلاح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما يتم تداوله بشأن عدم فعالية لقاح فايزر واسترازينيكا في مواجهة سلالات كورونا الجديدة غير صحيح، بل على العكس من ذلك". وأضافت فلاح، أن "الوزارة ماضية في استيراد اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا"، مؤكدة أن "العراق مع استيراد أي لقاح يكون فعال وأمن للاستخدام البشري". وأكدت أن "اي لقاح يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية سيتم استيراده ولا يوجد شركة معينة بذاتها سيتم الاستيراد منها حصراً".وتؤكد دراسات غربية ان لقاح استرازنيكا أظهر عدم فاعلية كافية في مواجهة السلالتين الجنوب افريقية والبرازيلية من فيروس كورونا فيما ابدى فايزر قدرة أعلى، فيما كان لقاح جونسون اند جونسون الأفضل في مواجهة السلالتين وبنسبة تزيد عن 80%.ويقول الخبراء إنه يمكن تعديل اللقاحات لتكون أكثر فعالية مع السلالات الجديدة، في غضون أسابيع أو أشهر إذا لزم الأمر.وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في وقت سابق، أن العلماء يعملون على تطوير لقاحات لمواجهة السلالات المتحورة من فيروس كورونا.وبحسب هيأة الاذاعة البريطانية، أشارت نتائج دراسة مصغرة أجريت على 2000 شخص لاختبار فعالية هذا اللقاحات في مواجهة االسلالة المتحورة من الفيروس، إلى أن اللقاحات وفرت الحد الأدنى من الحماية في حالة الإصابة الخفيفة بمرض كوفيد- 19 .يأتى هذا في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن فعالية اللقاحات العالمية، التي طورتها الشركات البريطانية والاميركية، لمواجهة السلالة المتحورة من الفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقيا، وانتشرت بمعظم دول العالم بينها العراق.

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