العنكوشي يعلن التقاعد مع المدرب البرازيلي لوزانو سوريس لقيادة الديوانية

2021/02/25 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

اعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، اليوم الخميس، عن تغييرات جديدة في الادارة الفنية للنادي، والكادر المساعد.

وذكر العنكوشي، في بيان له انه "تم التعاقد مع المدرب البرازيلي لوزانو سوريس مدرباً لنادي الديوانية".

واضاف ان "الكادر المساعد للمدرب سيكون كل من: المدرب البرازيلي كلودا ماتيوس مساعدا، المدرب سعيد محسن مساعدا، المدرب مالك فيوري مساعدا، المدرب البرازيلي مارلون روبيرت محلل فني".

وتابع ان "المدرب الجديد للنادي كان على رأس الكادر الفني للادنية التالية"

فاسكو ديغاما البرازيلي تحت ٢٣

نادي النصر السعودي تحت ٢٣

نادي الطائي السعودي تحت ٢٣

نادي الوحدة الامارتي تحت ٢٣

نادي اليرموك الكويتي فريق اول

نادي فنجا العماني فريق اول

نادي بنتارينس كوستريكا فريق اول

نادي سانارتا غونتيملا فريق اول

نادي الطائي السعودي فريق اول

نادي العربي الاماراتي فريق اول

نادي العروبه السعودي فريق اول

نادي بيرسيتا الاندنوسي فريق اول"، وفقا لما ذكره العنكوشي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، إنهاء التعاقد مع المدرب سمير كاظم وتكليف سعيد محسن مدربا موقتًا للفريق لحين تكليف مدير فني جديد.

وقال العنكوشي في بيان "تمت إقالة سمير كاظم من تدريب الفريق لسوء النتائج"، مبينا أن "الكادر الإداري المساعد سيستمر كله مع الفريق لحسين التعاقد مع مدرب جديد لقيادة فريق الديوانية".

ولفت إلى أن "المدرب الحالي مطالب بتقديم تقرير فني عن اللاعبين ذوي الاداء السلبي خلال مدة سبعة ايام من اجل انهاء التعاقد معهم ".

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