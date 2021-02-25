سليم الجبوري : ستظهر قبل الانتخابات اصوات تدعي المعارضة للحصول على التأييد

2021/02/25 | 22:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري :" ان المكون السني يبحث عن استقرار اجتماعي وسياسي والتأجيج الاعلامي ضده متوقع ".واضاف الجبوري في تصريح متلفز انه:"ستظهر قبل الانتخابات اصوات تدعي المعارضة للحصول على تأييد الجمهور لها "./ انتهى9

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