محملا الكاظمي المسؤولية .. نائب عنها: هل عقمت ذي قار عن إنجاب البديل؟

2021/02/25 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أكد النائب عن محافظة ذي قار، ستار الجابري، اليوم الخميس، أن كل القوى السياسية خولت رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بإنهاء تكليف المحافظ ناظم الوائلي.وقال الجابري، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “أزمة محافظة ذي قار، أزمة إدارة محلية، ومطلب الاحتجاجات الوحيد إقالة المحافظ ناظم الوائلي، وكل المعنيين بملفات الفساد”.[…]

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نائب عنها: هل عقمت ذي قار عن إنجاب البديل؟ المركز الخبري الوطني.

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