“صراخ واهانة!” نائبة تعتدي على مديرة في القطاع الصحي… والحجامي يحذر ويتوعد

2021/02/25 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه مدير صحة الكرخ، جاسم الحجامي، اليوم الخميس، انتقادا شديد اللهجة لنائبة لم يسمها، قال إنها اعتدت على مديرة بالقطاع الصحي وفريقها، عند اخبارها بأنها وحمايتها مخالفون لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال الحجامي، عبر منشور على موقع فيسبوك، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “عضو مجلس النواب (ممثل الشعب) يجب ان يكون […]

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