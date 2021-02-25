مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين

2021/02/25 | 22:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين "جينيفر جرانهولم" لقيادة وزارة الطاقة في إدارة الرئيس "جو بايدن".

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