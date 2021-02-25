طيران الجيش يقصف 4 مواقع داعشية في” زور الاصلاح” بديالى

2021/02/25 | 22:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، بان طيران الجيش قصف 4 مواقع داعشية في زور الاصلاح شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طيران الجيش قصف مساء اليوم 4 مواقع داعشية في عمق زور الاصلاح في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف التميمي،ان” القصف كان عنيف جدا واستهدف اوكار تم تحديدها مسبقا من قبل المفارز الاستخبارية وهو ثاني عملية قصف تجري خلال الساعات 72 الماضية”.

ويعد زور الاصلاح من المناطق التي تنشط بها خلايا داعش الارهابي في ريف ناحية جلولاء.”انتهى 25 ف

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