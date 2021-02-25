السوداني: من اللازم اعادة النظر في سعر صرف الدولار

2021/02/25 | 22:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الخميس، على لزوم اعادة النظر في سعر صرف الدولار، وخصوصا مع استمرار ارتفاع اسعار النفط.

وكتب السوداني في تغريدة على تويتر، اليوم (25 شباط 2021)، انه "مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات، مما يقلل العجز في الموازنة".

واضاف، انه "وفي ظل غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بالزراعة والصناعة الوطنية، أصبح لزاما إعادة النظر بسعر صرف الدولار ورفع قيمة الدينار العراقي خصوصا أن المتضررين هم الفقراء والطبقة متوسطة الدخل".

ا.ح

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