استفحال الأزمة في تونس/ جائحة كورونا وجائحة التّرويكا - الطايع الهراغي

2021/02/25 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي " إذا كان الأمير عليك خصما فليس بقابل منك الشّـهودا " " الحمقى حين يسمعون يكونون مثل الصمّ ولذلك يصفهم المثل : هم الغائبون رغم الحضور" -- الفيلسوف اليوناني هيروقليطس ( 535 ق .م / 475 ق.م ) – خلال أحداث أيلول [ أيلول الأسود 1970 ] لمّا قرّر اجتثاث المقاومة الفلسطينيّة بدعم من أمريكا وبمباركة من إسرائيل لم يخجل الملــــك حسين، ملــك الأردن، من ......





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