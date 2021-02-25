“الكاف” يرفع الحظر عن الملاعب الليبية

2021/02/25 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد في “فيسبوك” اليوم الخميس، أنه تم رفع الحظر الأمني عن الملاعب الليبية.وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قد فرض حظرا على الملاعب الليبية صيف عام 2014، بسبب الانقسامات السياسية والأوضاع الأمنية، التي باتت تشهد انفراجا في […]

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