العراق.. تصريح إيجابي من وزارة الصحة بشأن علاج السلالة الجديدة

2021/02/25 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

تحدث مدير عام دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، د.



رياض الحلفي، اليوم الخميس، عن أخبار جيدة تخص المصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، فيما أشارت إلى كميات اللقاح المرتقب وصولها إلى البلاد.

وقال رياض الحلفي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الزيادة الكبيرة والسريعة في عدد الإصابات بالموقف الوبائي خلال الآونة الأخيرة تفسر سرعة انتشار السلالة الجديدة لكورونا"، مبينا أن "زيادة الإصابات والداخلين للمستشفيات تمهد لزيادة عدد الوفيات".

وأضاف الحلفي، أن "الخبر الجيد هو أن المصاب بالسلالة الجديدة يتعافى بشكل سريع، وهنا نشدد على وجوب مراجعة المريض بسرعة لمنع حدوث مضاعفات"، مشيرا إلى أن "أغلب الوفيات جاءت بسبب تأخر المرضى بمراجعة المستشفيات".

وتابع، أنه "اذا استمر المعدل الحالي بنحو 4 آلاف إصابة يومياً فوزارة الصحة قادرة على استيعابه أما إذا زاد أكثر من ذلك أو تضاعف فالوضع سيكون حرجاً للغاية".

وأكمل مدير عام دائرة الصحة العامة متحدثا عن ملف لقاح كورونا، أن "أول وجبات لقاح كورونا ستطل مطلع الأسبوع المقبل وهي عبارة عن 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني".

وفيما يتعلق بلقاح فايزر قال الحلفي "الشركة اشترطت تشريعاً قانونياً عراقياً بإخلاء المسؤولية في حال ظهور مضاعفات للفيروس مستقبلاً لتوريد اللقاح إلى العراق ، مجلس الوزراء احال اليوم مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا إلى مجلس النواب وهذه الفرة موجودة فيه ".

وبين الحلفي، أن "المباشرة بالتطعيم ستتم بعد 24 ساعة من وصول اللقاح ، وقد اكملنا الاستعدادات في جميع المحافظات"، موضحا أن "اكسباير لقاحات كورونا لا تتجاوز الـ 2-3 اشهر ".

وأشار الحلفي، إلى تعاقد العراق مع "مرفق كوفاكس للقاحات لتوريد 16 مليون جرعة وستصل إلينا ما بين 2-3 مليون جرعة حتى نهاية الربع الأول، وجميع الـ 16 مليون ستصلنا خلال العام 2021، لكنها لن تأتي بدفع واحدة".

وردت وزارة الصحة، اليوم الخميس، (25 شباط 2021) في بيان لها على ما اثير بخصوص التشكيك بتعاقداتها الخاصة بلقاحات كورونا، لافتة الى انها ستتعاقد مع شركات أخرى قال إقرار لقاحاتها.

وقالت الوزارة في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تعاقدت على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام"، مبينة ان "العراق دفع المبالغ اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية والبالغة 169 مليون دولار الى مرفق كوفاكس".

واضافت ان "العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر بايونتك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية"، موضحة انه "تم التعاقد مع شركة سينوفارم الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات".

واكدت الوزارة "إتمام التعاقد على 16 مليون جرعة جاهزة وستبدأ الشحنات بالوصول للعراق تباعًا خلال أيام."، لافتة الى انها "ستتعاقد مع شركات أخرى قيد اجراءات إقرار لقاحاتها حاليًا من قبل الهيئات العلمية المختصة".

وتابعت الوزارة انها "ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراقي"، داعية الى "اعتماد المصادر الرسمية المسؤولة للمعلومة وعدم إثارة الشائعات التي تضلل الرأي العام في هذه الأوقات الحساسة".

وبينت ان "على كافة الجهات تحمل التبعات القانونية لنشر أي معلومة غير صحيحة".

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