طيران الجيش يقصف وكرين لداعش في زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء

2021/02/25 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن طيران الجيش قام بقصف أثنين من اوكار تنظيم داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "طيران الجيش قام بقصف اثنين من اوكار تنظيم داعش في زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء (75 كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف أن "القصف هو الثاني من نوعه خلال الساعات الـ 72 الماضية"، لافتاً إلى أن "القصف تم وفق معلومات استخبارية".

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