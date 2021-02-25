فؤاد حسين: البعث لايمكن ان يعود لانتهاء فكره

2021/02/25 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الخارجية فؤاد حسين :"ان البعث لا يمكن ان يعود ، لانتهاء فكره وفلسفته ، وممارساته في البلد اثبتت فشلها ولا يوجد قلق من عودته ".واوضح في تصريح متلفز انه :" من غير الممكن مخاطبة دولة على اساس اجراء مقابلة صحفية لاحدى قنواتها ".واعرب عن قلقه من الفساد والقتل والعنف ، وعدم احترام الاخر وبناء الفكر الديمقراطي في البلد ./انتهى9

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