وزير الخارجية : العلاقات العراقية السعودية شهدت نقلة نوعية

2021/02/25 | 22:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد وزير الخارجية فؤاد حسين :" ان العلاقات العراقية السعودية شهدت نقلة نوعية وتطورا كبيرا في الفترة الاخيرة ".وقال الوزير في تصريح متلفز :" ان العلاقات بين البلدين تطورت من علاقات متوترة الى علاقات طبيعية و جيدة ".واضاف :" بحثنا في السعودية الوضع في المنطقة والارهاب والصراع الامريكي الايراني ، فضلا عن العلاقات التجارية والاقتصادية "./ انتهى9

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