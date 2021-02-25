حازم تيموز : ثقتنا بمظفر جبار كبيرة، ونراهن على قدرات كتيبته

2021/02/25 | 22:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد امين سر نادي الحدود الاستاذ حازم تيموز : ان ادارة النادي تضع كامل ثقتها بمدرب الفريق الكابتن مظفر جبار وتؤمن بقدرته وقدرة لاعبيه على تخطي الوضع الصعب الذي يمر به الفريق .

واضاف تيموز : ان المركز الذي تحتله كرة الحدود لايعكس المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق في مباريات الدوري الممتاز .

مبيناً : ان الاخطاء التحكيمية وغياب التوفيق كانا سبباً رئيسياً في فقدان العديد من النقاط هذا الموسم .

موضحاً : ان الادارة في طريقها للتعاقد مع مدافع محترف على مستوى عالٍ بعد فشل صفقة انضمام الايفواري جوزيه موهي الى الفريق بسبب وجود مشكلة ادارية مع فريقه السابق .

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