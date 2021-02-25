2021/02/25 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حقيقة تقديمها طلبا “للجنة العليا المشرفة على تطعيم لقاح كورونا”، لتطعيم كتلة نيابية بلقاح كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن صدور كتاب معنون الى جهة باسم اللجنة العليا للتطعيم”، مؤكدة انه “لا توجد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توضح حقيقة تقديمها طلبا للجنة العليا لتطعيم كتلة نيابية بلقاح كورونا المركز الخبري الوطني.

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