الصحة تتحدث عن ’مرحلة التطعيم’: 3 ملايين وجبة خلال الربع الأول من عام 2021

2021/02/25 | 22:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن لقاحات كورونا ستتوزع في جميع المحافظات خلال 24 ساعة من وصولها.

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وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير، خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل سعدون ضمد، وتابعه "ناس" (25 شباط 2021)، إنه "تم تدريب الكوادر العراقية على استخدام اللقاحات وأعددنا كل الاستعدادات لتخزين اللقاحات".

وأوضح عبدالامير، أن "صلاحية اللقاح تكون من 60 إلى 90 يوما، وبذلك سنحتاج إلى أن تصلنا اللقاحات بشكل تدريجي لاتمام عمليات التلقيح بشكل سليم، لأن وصولها بكميات كبيرة سيتسبب بعجز الكوادر عن توزيع اللقاحات على الملايين في وقت قياسي".

وأشار إلى أن "الربع الاول سيصلنا خلاله 3 ملايين جرعة من اللقاحات، على شكل وجبات كل 10 أيام تقريبا".

وبين عبدالامير أن "التزام المواطن ضعيف وكان جيدا في بداية الجائحة بسبب الرعب الذي كان ينتاب الناس"، مؤكدا ان "الحظر الحالي افضل من السابق واجراءات الحكومة ستحد من صعود الاصابات".

وأكدت وزارة الصحة، الخميس، تعاقدها لتوريد 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" (25 شباط 2021): "ردًّا على ما دوّنه الكاتب أياد السماوي وعلى ما ذكره في فضائية U tv بتأريخ ٢٤ شباط ٢٠٢١ نبيّن بأن وزارة الصحة والبيئة تعاقدت على ١٦ مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام، وقد دفع العراق المبالغ اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية والبالغة ١٦٩ مليون دولار الى مرفق كوفاكس".

واضافت، أن "العراق وقع اتفاقية مع شركة فايزر بايونتك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية، كما تعاقد العراق مع شركة سينوفارم الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات".

وتابعت، "تؤكد الوزارة إتمام التعاقد على ١٦ مليون جرعة جاهزة وستبدأ الشحنات بالوصول للعراق تباعًا خلال أيام، كما ستتعاقد الوزارة مع شركات أخرى قيد اجراءات إقرار لقاحاتها حاليًا من قبل الهيئات العلمية المختصة".

ولفتت إلى أن "الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراقي".

وأكدت "على اعتماد المصادر الرسمية المسؤولة للمعلومة وعدم إثارة الشائعات التي تضلل الرأي العام في هذه الأوقات الحساسة وتتحمل كافة الجهات التبعات القانونية لنشر أي معلومة غير صحيحة".

وأوضحت وزارة الصحة، الخميس، ان موعد وصول الشحنة الاولى من لقاحات كورونا سيكون يوم السبت القادم.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2021)، ان "الطائرة الخاصة ستتحرك يوم السبت القادم ان شاء الله وستصل الوجبات الاولى بعدها تباعاً، وسننوه عن كل مرحلة لحضراتكم".

ودعا البدر الى "اعتماد المصادر الرسمية والمخولة للمعلومة".

و أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن موعد وصول اول وجبات لقاح كورونا من الصين.

وقال الوزير حسن التميمي خلال لقاء متلفز، تابعه "ناس" (25 شباط 2021)، ان "أول وجبة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق يوم السبت (27 شباط 2021)، من الصين، بواقع 3 ملايين و400 ألف جرعة".

و اشار الوزير الى ان "مبالغ جرع اللقاح من شركة كوفاكس مدفوعة كاملة من البنك المركزي العراقي، وستصل جرع اخرى من الصين يوم الاثنين المقبل".

و أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، أن اللقاحات التي ستصل إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة ستغطي ما نسبته 20% من السكان.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لـ"ناس"، (24 شباط 2021)، إن "وزارة الصحة ومنذ أشهر متواصلة مع كل الدول والشركات التي طورت اللقاحات، والعراق كان من أول الدول التي انضمت إلى التحالف الدولي للقاحات".

وأضاف، "اوفينا كل الالتزامات المالية، وخلال أيام ستصل أولى وجبات اللقاح من خلال التحالف، حيث أن النسبة التي حددها التحالف ضمن الصحة العالمية هي 20% من السكان لكل دولة تعتبر عضواً فيه، أي ما يعادل 8 ملايين مواطن".

وتابع، أن "الوزارة أقرت استخدام 3 لقاحات وهي سينوفارما الصيني واسترازنيكا اكسفورد البريطاني، ولقاح فايزر، وقد اتمت الوزارة كافة المتطلبات اللوجستية والفنية فيما يخص الثلاجات الخاصة للقاح فايزر، التي تخزن بدرجة حرارة ما بين 70 و80 تحت الصفر".

وأشار إلى أنه "هناك بعض المتطلبات المالية والقانونية فيما يخص اللقاح، والوزارة متواصلة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء لاتمام هذه التفاصيل".

ولفت إلى انه "سيكون هناك توريد للقاحات من أكثر من مصدر، وسيكون هناك اقرار واعتماد للقاحات أخرى من خلال تواصل الوزارة مع عدة دول التي ستورد اللقاحات إلى العراق".

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