الدولار الأمريكي يقلص خسائره مع بيانات اقتصادية وصعود عوائد السندات

2021/02/25 | 22:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلص الدولار الأمريكي خسائره عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود عوائد السندات، وبعد بيانات اقتصادية.

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