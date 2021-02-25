محدث..الذهب يفقد 22 دولاراً عند التسوية مع ارتفاع عوائد السندات

2021/02/25 | 22:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 22 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار صعود عوائد السندات، وبعد بيانات اقتصادية.

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