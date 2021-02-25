تغريم زوجين صينيين لإنجابهما 7 أطفال

2021/02/25 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأنجب كل من، تشانغ رونغ رونغ (سيدة أعمال-34 سنة)، وزوجها (39 عاما)، خمسة ذكور وبنتين، أصغرهما يبلغ سنة، وأكبرهما يبلغ 14 عاما، بحسب موقع "اس سي ام ب".

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