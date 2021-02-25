الصحة تكشف حقيقة تقديمها طلبا لتطعيم كتلة نيابية بلقاح كورونا

2021/02/25 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، حقيقة تقديمها طلبا "للجنة العليا المشرفة على تطعيم لقاح كورونا"، لتطعيم كتلة نيابية بلقاح كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن صدور كتاب معنون الى جهة باسم اللجنة العليا للتطعيم"، مؤكدة انه "لا توجد لجنة بهذا الاسم بالاساس".واضافت أن "هذا الكتاب مزور ولم يصدر عنها وأن مثل هذه المنشورات الهدف منها تشويه ماتقوم به وزارة الصحة من جهود أستثنائية خدمة للمواطنين".وأكدت أنها "تحمل الجهات كافة التي تقوم بمثل هذه الاعمال كافة التبعات القانونية".

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