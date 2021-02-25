وزارة الصحة تنفي صدور كتاب باسم لجنة غير موجودة بالاساس

2021/02/25 | 23:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفت وزارة الصحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن صدور كتاب معنون الى جهة باسم اللجنة العليا للتطعيم ،مؤكدة انه لا توجد لجنة بهذا الاسم بالاساس .واكدت الوزارة في بيان ان هذا الكتاب مزور ولم يصدر عنها وأن مثل هذه المنشورات الهدف منها تشويه ماتقوم به وزارة الصحة من جهود أستثنائية خدمة للمواطنين الكرام.وحملت الوزارة الجهات التي تقوم بمثل هذه الاعمال كافة التبعات القانونية.ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي كتابا منسوبا لمكتب وزير الصحة يوجه فيه احدى لجان الوزارة باعطاء لقاح كورونا الى اعضاء كتلة / سائرون / ./انتهى9

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