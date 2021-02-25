بيان شديد اللهجة من وزارة الصحة بشأن كتاب ’مزوّر’ تداولته وسائل إعلام

2021/02/25 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، صحة صدور كتاب تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن التطيعم ضد فيروس كورونا .

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2021): إن "وزارة الصحة، تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن صدور كتاب معنون إلى جهة باسم اللجنة العليا للتطعيم"، مؤكداً أنه "لا توجد لجنة بهذا الاسم بالاساس".

وأضاف، "تؤكد الوزارة أن هذا الكتاب مزوّر ولم يصدر عنها، وأن مثل هذه المنشورات الهدف منها تشويه ماتقوم به وزارة الصحة من جهود أستثنائية خدمة للمواطنين الكرام".

وتابع، "كما وتحمل الوزارة كافة الجهات التي تقوم بمثل هذه الاعمال كافة التبعات القانونية".

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