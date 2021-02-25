عبداللطيف اللعبي وحرقة الأسئلة - حسن مدن

2021/02/25 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن حين يحضر اسم عبداللطيف اللعبي، الشاعر المغربي الشهير، ترد في الذهن مرحلة بكاملها من تاريخنا المعاصر، تمثل ذاكرة جيل بكامله، كان اللعبي أحد أسمائه الملهمة في مجال الإبداع والسياسة على حد سواء، يوم كانت السياسة تنطوي على حمولة هائلة من الأحلام والوعود، كانت فيه أصابع الأديب، كاتباً كان أو شاعراً، مغموسة في أتون الحياة الكاوية .حين خرج من محبسه آثر اللعبي أن "ينفي" نفسه في باريس، لا هروباً من الو ......





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