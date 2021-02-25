داعش يهاجم الحشد الشعبي في كركوك

2021/02/25 | 23:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ارهابيون من تنظيم داعش مهاجمة قوة للحشد الشعبي في كركوك مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر عسكري لـ PUKmedia، ان الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بين قوات الحشد الشعبي والارهابيين، لافتا الى انه لا تفاصيل عن الهجوم وما اسفر عنه من ضحايا.

PUKmedia / عمر آواره

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