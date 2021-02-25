زاخو يسمي مدرباً جديداً

2021/02/25 | 23:22 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلن نادي زاخو الرياضي، تعاقده مع مدرب حديد، خلفاً للمستقيل احمد صلاح.

وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية لنادي زاخو قررت تسمية المدرب سامي بحت مدرباً للفريق الكروي الأول، خلفا للمدرب احمد صلاح”.

يذكر ان صلاح قدم استقالته خلال الايام الماضية، بعدما حقق نتائج مميزة مع الفريق.



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