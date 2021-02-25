كورونا يقتل فنانا عربيا مشهورا (فيديو)

2021/02/25 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي الفنان الكويتي، مشاري البلام، مساء الخميس، نتيجة إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، بعد نقله إلى العناية المركزة قبل أربعة أيام، حيث كشف عن إصابته بالجائحة خلال تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان البلام ظهر في فيديو وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، التي أصيب بعدها بالفيروس، ونقل على إثرها إلى المستشفى، حيث علق "البلام" على مقطع تلقيه اللقاح، قائلا: "برد وسلام، الحمدلله الجرعة الأولى تمت".

وقبل عدة أيام كتب "البلام"، على حسابه الشخصي على "سناب شات"، تفاصيل إصابته بكورونا ويطمئن الفنانين وجمهوره على حالته الصحية ويطلب منهم الدعاء له، قائلا: "لا تنسوني من دعائكم الحمدالله على كل حال ومشكورين أهلی، والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا، قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات".

وولد الفنان مشاري البلام في الكويت عام 1972، وهو حاصل على شهادة الدبلوم بالإدارة الصناعية من كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد بدأ عمله الفني عام 1991 عندما شارك في مسرحية "فري كويت".

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