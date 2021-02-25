امتعاض سني من برنامج زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

2021/02/25 | 23:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، الخميس، استغرابه من تجاهل برنامج بابا الفاتيكان للمكون السني، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى العراق بداية الشهر المقبل.

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنه "أطلع على برنامج زيارة البابا الى العراق المقررة في شهر آذار والتي نرحب بها كما نرحب بكل ضيف كريم، لكن البرنامج تجاهل وجود مكون أساسي هم أهل السنة".

واضاف، أن "السنة لديهم المجمع الفقهي لكبار علمائهم في العراق، وكان جدير بمن وضع برنامج الزيارة أن ينتبه لهذه الحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها".

جدير بالذكر ان يقوم بابا الفاتيكان، بزيارة إلى العراق في الـ 5 من آذار المقبل.

ا.ح

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