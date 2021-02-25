ميسي يصدم حارس مرمى إلتشي بطلب غير متوقع

2021/02/25 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يصدق حارس مرمى نادي إلتشي الإسباني إدجار باديا، نفسه، بعد أن تفاجأ بردة فعل نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال نهاية المباراة بين الفريقين الاربعاء.

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