2021/02/25 | 23:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / بغداد افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإغلاق مداخل مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بالكتل الكونكريتية مع بداية حظر التجوال.وقال المصدر في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “القوات الامنية قامت بإغلاق مداخل مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، بالكتل الكونكريتية، مع بداية حظر التجوال الشامل”.وقال مراسلنا إن الغلق لا يتلاءم وتعليمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغلاق مداخل مدينة الصدر بالكتل الكونكريتية مع بداية حظر التجوال..



هل هذا موافق للتعليمات؟ المركز الخبري الوطني.

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