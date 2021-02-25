ارتفاع معدل الرهن العقاري بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أغسطس

2021/02/25 | 23:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ أغسطس/آب خلال الأسبوع الجاري.

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